Дейр-эз-Зор: сирийская авиация уничтожила свыше 50 боевиков ИГ вблизи Дамаска

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Дамаск, 2 июня. Сирийские ВВС нанесли в четверг удары по позициям террористов из группировки «Исламское государство»*, запрещенной в РФ, около города Дейр-эз-Зор, что в 432 км от Дамаска.

Как пишет САНА, в результате налетов были уничтожены свыше 50 боевиков. Погибли террористы в пригороде Эль-Мухендисин и близлежащих селах Ховейджа и Эль-Бугейлия.

Сирийские летчики ударили по тыловым базам экстремистов. Авиаудары осуществлялись у горы Джебель-эс-Сарда.

Также сирийская авиация сбросила гуманитарные грузы в городские районы Дейр-эз-Зора.

Напомним, ранее СДС освободили от ИГ* более 350 кв. км и вплотную подошли к Ракке.

* Организация запрещена на территории РФ.