Пуля для «охотника на Путина»: что случилось на киевском Подоле

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Первый день лета в столице Украины, с точки зрения происшествий, выдался довольно жарким, если не сказать горячим. На киевском Подоле (улица Кирилловская) в​​о второй половине 1 июня некто, представившийся французским журналистом Алексом Вернером (по другим данным — Александром Дакаром) из Le Monde, встретился с гражданином России Адамом Осмаевым, которого сопровождала его жена Амина Окуева.

Два мужчины, женщина и три пистолета

Супружеская чета считала, что целью встречи должно стать интервью. Но у месье Вернера, видимо, оказались иные планы. По словам свидетелей происшествия, в 16:49 подъехавший на автомашине к Адаму и Амине журналист вынул из коробки, которая лежала рядом с ним на сидении, пистолет Glock и выстрелил из него в грудь Осмаеву. После этого Окуева выхватила пистолет Макарова и произвела четыре ответных выстрела по нападавшему.

Появившаяся полиция обнаружила на месте происшествия двух мужчин с огнестрельными ранениями, невредимую женщину и сразу три ствола: один Glock и два пистолета ПМ, принадлежащие Осмаеву и Окуевой. Оружие было изъято, причем ПМ, из которого стреляла Амина, оказался ее наградным оружием (по некоторым данным, вручил ей пистолет лично Арсен Аваков).

Раненых немедленно доставили в 17-ю городскую больницу, где после осмотра врачи сделали вывод, что жизням нападавшего и Осмаева ничего не угрожает.

Несколько позже достоянием СМИ стали новые подробности случившегося.

Во-первых, согласно информации, озвученной спикером МВД Украины Артемом Шевченко, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Во-вторых, добавил Шевченко, у нападавшего был изъят паспорт гражданина Украины, где имелись сведения о пересечении границы с Белоруссией и Россией в течение прошлого года.

Ну и, наконец, в-третьих, следствие рассматривает в качестве основной версии преступления «патриотическую позицию супругов по отношению к Украине».

Уже один только этот набор фактов тянул на полноценную сенсацию, способную затмить собой произошедшее 23 марта в центре Киева возле гостиницы «Премьер-палас» убийство экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Но когда до украинских журналистов дошло, что за человек стал жертвой покушения, сенсация стала и вовсе оглушающей.

Ведь Осмаев и Окуева имели крайне ммм… любопытное прошлое.

Террорист-неудачник, СБУ и СВУ

Впервые Адам Осмаев, 1981 года рождения, попал в поле зрения СМИ в феврале 2012 года, хотя российским спецслужбам он стал известен намного раньше.

В 1999 году Осмаев отправился на учебу в Англию, где, предположительно, свел тесное знакомство с ваххабитами. В ночь на 9 мая 2007 года Федеральной службе безопасности удалось предотвратить теракт в Москве. Среди подозреваемых в причастности к подготовке теракта оказался Осмаев, поспешивший укрыться от российских правоохранительных органов на территории уже знакомой ему Великобритании.

Спустя некоторое время на контакт с болтающимся без дела за границей Осмаевым вышли люди известного чеченского террориста Доку Умарова, предложившие Адаму принять участие в новом теракте. Адам согласился и по поддельным документам отправился в украинскую Одессу, где вместе с подельниками на съемной квартире стал учиться изготавливать самодельные взрывные устройства (СВУ).

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Однако 4 января 2012 года одно из этих СВУ взорвалось прямо в руках его создателя. Террористов-неудачников арестовало СБУ. В ходе последующего расследования неожиданно выяснилось, что одной из предполагаемых целей, против которых собиралась действовать на территории России группа Осмаева, является Владимир Путин. Его машину предполагалось подорвать в Москве при помощи противобортной кумулятивной мины.

14 августа 2012 года апелляционный суд Одесской области принял решение об экстрадиции Осмаева в Россию. Но… в дело вмешался Европейский суд по правам человека, удовлетворивший ходатайство адвокатов Осмаева, утверждавших, что в России их подзащитный может быть подвергнут пыткам.

Представлявшая интересы террориста в суде его гражданская жена Амина Окуева встретила решение Европейского суда с восторгом.

Из тюрьмы в АТО

Едва в Киеве отгорели покрышки Евромайдана, как Окуева потребовала у новых украинских властей реабилитации своего мужа. 18 ноября 2014 года Адам Осмаев вышел на свободу.

Несколько позже он «всплыл» уже в роли добровольца в зоне АТО. В начале февраля 2015 года, после гибели командира т.н. «Международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева» Исы Мунаева, Осмаев с помпой занял его место.

Все это время спутница террориста тоже без дела не сидела. Амина не только принимала участие в боевых действиях в Донбассе в составе добробата «Киев-2», но также стала известной медийной фигурой. На парламентских выборах 2014 года Окуева баллотировалась в народные депутаты по мажоритарному округу №136 в Суворовском районе Одессы, но выборы проиграла.

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Имеется информация, что в 2015 году Осмаев и Окуева были причастны к подготовке инфильтрации в Крым с материка групп радикалов из «Правого сектора»* (экстремистская организация, запрещенная в России)...

1 июня 2017 года «охотник на Путина» и «представительница международного общественно-политического движения «Свободный Кавказ» (экстремистская организация, запрещенная в России) отправились на встречу с месье Вернером-Дакаром, чтобы поведать ему о своей бескомпромиссной борьбе с Россией.

Но результат этой встречи явно оказался неожиданным для всех ее участников.

* Организация запрещена на территории РФ.