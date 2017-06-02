Сирия: СДС освободили от ИГ более 350 кв. км и вплотную подошли к Ракке

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Дамаск, 1 июня. «Сирийские демократические силы» (СДС) продолжают наступление в направлении Ракки. По последним данным, от боевиков террористической организации «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России) были освобождены еще 350 квадратных километров территории.

Таким образом, до Ракки – де-факто столицы ИГ в Сирии – остается около трех километров.

Ранее источник в Пентагоне сообщил, что штурм Ракки силами коалиции может начаться уже в ближайшие дни, воздержавшись от указания точной даты.

* Организация запрещена на территории РФ.