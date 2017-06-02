В Киеве появились подробности ранения Осмаева, готовившего покушение на Путина

В Избранное

Скопировать

Киев, 2 июня. Уроженец Чечни Адам Осмаев, которого обвиняли в подготовке покушения на президента России Владимира Путина, ранили в Киеве.

Об этом рассказал пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко. Как уточнил представитель ведомства, в Осмаева и его супругу Амину Акуеву стреляли из пистолета.

Шевченко добавил, что жизни Осмаева и Акуевой ничего не угрожает. Целью стрелка был Осмаев. По нему из автомобиля стрелял неизвестный, который представился журналистом. В украинском паспорте напавшего была отметка о пересечении границы с Белоруссией и Россией в течение прошлого года.

Полиция обнаружила на месте преступления три пистолета. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, экстремистскую группу, состоявшую из трех мужчин, нашли и обезвредили в январе-феврале 2012 года. Позже один из участников преступного сообщества Илья Пьянзин рассказал СБУ, что он и его подельники готовили взрывчатку для покушений на Владимира Путина, занимавшего тогда пост премьер-министра России, и главу Чечни Рамзана Кадырова.