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Политика
Трамп пообещал, что США останутся лидером по защите окружающей среды

Трамп пообещал, что США останутся лидером по защите окружающей среды

23:46  1 Июня 2017
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Трамп пообещал, что США останутся лидером по защите окружающей среды

Вашингтон, 1 июня. Соединенные Штаты продолжат быть лидером в вопросах защиты окружающей среды, заявил президент США Дональд Трамп.

В этот четверг Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату. Он подчеркнул, что Белый дом в ближайшее время начнет переговоры по заключению нового соглашения.

«Я буду работать для того, чтобы гарантировать, что США останутся мировым лидером по защите окружающей среды», — заявил Трамп, выступая в Белом доме.

Американский президент подчеркнул, что при его администрации США продолжат быть самой чистой дружелюбной к окружающей среде страной в мире. Трамп добавил, что это будет сочетаться с бустрым экономическим ростом.

 

#трамп
Антон Зарубин
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