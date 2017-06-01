Трамп пообещал, что США останутся лидером по защите окружающей среды

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Вашингтон, 1 июня. Соединенные Штаты продолжат быть лидером в вопросах защиты окружающей среды, заявил президент США Дональд Трамп.

В этот четверг Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату. Он подчеркнул, что Белый дом в ближайшее время начнет переговоры по заключению нового соглашения.

«Я буду работать для того, чтобы гарантировать, что США останутся мировым лидером по защите окружающей среды», — заявил Трамп, выступая в Белом доме.

Американский президент подчеркнул, что при его администрации США продолжат быть самой чистой дружелюбной к окружающей среде страной в мире. Трамп добавил, что это будет сочетаться с бустрым экономическим ростом.