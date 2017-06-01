Габрелянов покинул пост заместителя генерального директора НМГ

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Москва, 1 июня. Медиаменеджер Арам Габрелянов покинул пост заместителя генерального директора Национальной Медиа Группы (НМГ).

Как сообщается, Габрелянов больше не управляет газетой «Известия», а также каналом Life78. В ближайшее время он также прекратит сотрудничество с радио «Life звук», которое было создано на базе РСН.

По словам самого Габрелянова, он намерен сосредоточиться на развитии интернет-проектов. Он планирует выступать в качестве инвестора, однако от более подробных комментариев Габрелянов воздержался, сообщает «Газета.ru». Ряд источников сообщают, что вместе с уходом Габрелянов уводит из портала Life часть команды, чтобы организовать с ней некие проекты, не связанные с НМГ.