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Россия
Габрелянов покинул пост заместителя генерального директора НМГ

Габрелянов покинул пост заместителя генерального директора НМГ

23:34  1 Июня 2017
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Габрелянов покинул пост заместителя генерального директора НМГ

Москва, 1 июня. Медиаменеджер Арам Габрелянов покинул пост заместителя генерального директора Национальной Медиа Группы (НМГ).

Как сообщается, Габрелянов больше не управляет газетой «Известия», а также каналом Life78. В ближайшее время он также прекратит сотрудничество с радио «Life звук», которое было создано на базе РСН.

По словам самого Габрелянова, он намерен сосредоточиться на развитии интернет-проектов. Он планирует выступать в качестве инвестора, однако от более подробных комментариев Габрелянов воздержался, сообщает «Газета.ru».  Ряд источников сообщают, что вместе с уходом Габрелянов уводит из портала Life часть команды, чтобы организовать с ней некие проекты, не связанные с НМГ.

 

#габрелянов #нмг
Антон Зарубин
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