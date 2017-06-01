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Политика
Сирия: более 200 тысяч арабов стали беженцами по вине курдских боевиков

Сирия: более 200 тысяч арабов стали беженцами по вине курдских боевиков

23:30  1 Июня 2017
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Сирия: более 200 тысяч арабов стали беженцами по вине курдских боевиков

Нью-Йорк, 1 июня. Более 200 тысяч сирийских арабов стали беженцами по вине курдских повстанцев. Об этом говорится в отчете Организации Объединенных Наций по Сирии.

По данным ООН, с ноября 2016 года около 200 тысяч арабов, проживавших в САР, стали беженцами по вине курдских боевиков. Эксперты считают, что повстанцы мешают им вернуться домой.

Ранее сообщалось, что беженцы бегут из Ракки к курдам. Они направляются в районы, которые находится под контролем подразделений «Демократических сил Сирии», состоящих преимущественно из представителей курдских вооруженных формирований и местных арабских племен.

Алия Садыкова
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