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Россия
МЧС опубликовало штормовое предупреждение для 14 регионов России

МЧС опубликовало штормовое предупреждение для 14 регионов России

23:16  1 Июня 2017
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МЧС опубликовало штормовое предупреждение для 14 регионов России

Москва, 1 июня. Центральный региональный центр (ЦРЦ) МЧС опубликовал штормовое предупреждение для 14 регионов Центрального и Приволжского федеральных округов.

Согласно тексту сообщения, ожидается усиление ветра до 23 метров в секунду в Белгородской, Владимирской, Курской, Московской, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской области, а также Республике Марий Эл, Мордовии, Башкирии и Пермском крае.

Отмечается, что прогноз будет действовать до 2 июня.

Кроме того, как сообщает агентство «Политика сегодня», ветер значительно усилится и в Санкт-Петербурге. Порывы ветра в Северной столице будут достигать 16 метров в секунду.

Жителям города рекомендуют не ходить возле деревьев, плохо закрепленных конструкций и дорожных знаков.

 

#мчс #ураган
Антон Зарубин
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