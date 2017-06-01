«Почта России» анонсировала создание собственной авиакомпании

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Москва, 1 июня. «Почта России» планирует создать свою авиакомпанию. Об этом рассказал генеральный директор почтового оператора Дмитрий Страшнов в рамках Петербургского международного экономического форума.

Как отметил Страшнов, в ближайшие годы в РФ может появиться почтовая авиакомпания. Уже куплены два самолета. На данный момент «Почта России» перевозит на них посылки из Китая в Россию.

Компания планирует расширить авиапарк. Если число лайнеров достигнет 4–6, российский почтовый оператор может сам создать авиакомпанию.

Ранее Газета.Ru писала, что «Почта России» закупит смартфоны для сотрудников на сумму 171 млн рублей.