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Происшествия
Volkswagen сбил двух детей на пешеходном переходе в Москве

Volkswagen сбил двух детей на пешеходном переходе в Москве

23:06  1 Июня 2017
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Volkswagen сбил двух детей на пешеходном переходе в Москве

Москва, 1 июня. Иномарка наехала на двух детей на пешеходном переходе в Москве.

Как сообщили в пресс- службе управления ГИБДД по столице, инцидент произошел около одного из домов на улице Боровой. Водитель автомобиля Volkswagen не заметил двух детей, переходящих по нерегулируемому пешеходному переходу. Он совершил на них наезд.

Дети были госпитализированы. На данный момент полиция выясняет все детали случившегося.

Ранее Газета.Ru писала, что в Казани в ДТП серьезно пострадали два пешехода.

Алия Садыкова
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