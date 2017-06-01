Агентство из США намерено изучить аудиторию СМИ в России, Белоруссии и на Украине

В Избранное

Скопировать

Вашингтон, 1 июня. Совет управляющих по вопросам вещания (BBG), финансируемый правительством США, объявил о намерении выделить средства для изучения аудитории различных стран, в том числе – России, Украины и Белоруссии.

Условия контракта опубликованы на официальном правительственном портале. Подразумевается, что исполнитель контракта займется «программой регулярных, актуальных и точных исследований аудитории» за рубежом.

Полученные в результате исследований результаты будут использоваться для лучшего понимания рынка, а также изменения и адаптации информационного контента в других странах.

Среди СМИ, которые финансирует BBG – радиостанции «Радио Свобода» и «Голос Америки», пишет RT.