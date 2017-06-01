Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
Агентство из США намерено изучить аудиторию СМИ в России, Белоруссии и на Украине

Агентство из США намерено изучить аудиторию СМИ в России, Белоруссии и на Украине

23:04  1 Июня 2017
174

Агентство из США намерено изучить аудиторию СМИ в России, Белоруссии и на Украине

Вашингтон, 1 июня. Совет управляющих по вопросам вещания (BBG), финансируемый правительством США, объявил о намерении выделить средства для изучения аудитории различных стран, в том числе – России, Украины и Белоруссии.

Условия контракта опубликованы на официальном правительственном портале. Подразумевается, что исполнитель контракта займется «программой регулярных, актуальных и точных исследований аудитории» за рубежом.

Полученные в результате исследований результаты будут использоваться для лучшего понимания рынка, а также изменения и адаптации информационного контента в других странах.

Среди СМИ, которые финансирует BBG – радиостанции «Радио Свобода» и «Голос Америки», пишет RT.

 

#сша
Антон Зарубин
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть