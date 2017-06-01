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Происшествия
Более 40 снарядов времен Великой Отечественной войны обнаружены в Москве

Более 40 снарядов времен Великой Отечественной войны обнаружены в Москве

23:00  1 Июня 2017
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Более 40 снарядов времен Великой Отечественной войны обнаружены в Москве

Москва, 1 июня. Более 40 артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны обнаружены на юго-востоке Москвы, передает «Ридус».

По данным издания, снаряды были обнаружены на территории лесопарковой зоны «Кузьминки-Люблино» в районе улицы Головачева. Снаряды случайно нашел житель района Кузьминки во время прогулки по парку.

На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели и саперы, которые оцепили территорию с опасными находками, после чего извлекли боеприпасы из грунта. Снаряды лежали в земле аккуратными штабелями. Саперы предполагают, что в годы войны на этом месте был запасной склад.    

#москва #боеприпасы #снаряды
Алексей Громов
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