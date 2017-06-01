МВД ЛНР подтвердило получение данных личного состава нацбатальона «Айдар»

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Луганск, 1 июня. Персональные данные личного состава национального батальона «Айдар» переданы в распоряжение МВД ЛНР. Об этом рассказал представитель МВД республики Алексей Селиванов.

Ранее в ведомстве заявили, что военнослужащий восьмого полка сил специальных операций главного управления разведки Минобороны Украины передал правоохранительным органам Луганской народной республики списки личного состава части.

Он получил за эту информацию 15 тысяч гривен (около 600 долларов). Глава министерства Игорь Корнет отметил, что министерство готово покупать секретную информацию у украинских силовиков. Как уточнил Селиванов, после проверки информация будет опубликована.

Ранее сообщалось, что украинские солдаты бегут из рядов ВСУ под давлением националистов.