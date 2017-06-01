Шувалов рассказал о позиции Путина по поводу повышения пенсионного возраста в РФ

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Санкт-Петербург, 1 июня. Повышение пенсионного возраста в России не может быть принято без общественного консенсуса, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов в ходе Петербургского международного экономического форума.

По словам Шувалова, на совещаниях российский президент Владимир Путин никогда не высказывал намерения повысить пенсионный возраст, несмотря на предложения экономистов и министров финансов.

«Президент никогда не высказывал позицию о том, что он готов это сделать», – приводит слова Шувалова «Газета.ru»

Напомним, что на повышении пенсионного возраста в России настаивало министерство финансов.