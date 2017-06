Атака боевиков ИГИЛ на курортный отель в Маниле попала на видео

Манила, 1 июня. Видеокамеры зафиксировали атаку боевиков запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ* на курортный отель в Маниле.

Согласно видео, появившемуся в Twitter, на камеры попала атака экстремистов на казино курортного комплекса в столице Филиппин. В результате инцидента погибли, по меньшей мере, 25 человек.

Total panic outside Resort World Manila following reports of ISIS attack. pic.twitter.com/5GI3HdybGC