Трамп объявит о выходе США из Парижского соглашения по климату

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Вашингтон, 1 июня. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон перестанет поддерживать Парижское соглашение по климату. Как пишут американские СМИ, детали выхода из соглашения прорабатываются небольшой группой политиков, в которую входит глава Агентства по охране окружающей среды Скотт Прюитт.

Ранее официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заяивла, что Китай намерен продолжать свое участие в договоре вне зависимости от воли и действий других стран.

Напомним, Парижское соглашение по климату является первым глобальным климатическим соглашением. Оно было подписано 194 странами в декабре 2015 года. Документ регулирует мировой план действий по сдерживанию глобального потепления.