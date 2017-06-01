Представитель Пентагона заявил, что штурм Ракки начнется в ближайшие дни

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Вашингтон, 1 июня. Наступление сил коалиции на де-факто столицу террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России) в Сирии начнется в ближайшие дни. Об этом сообщает американское издание Washington Examiner со ссылкой на собственный источник в Пентагоне.

«Пора окончательно решить вопрос с Раккой. Я полагаю, что штурм города начнется в ближайшие дни», – заявил представитель Пентагона.

Пока Пентагон не делал официальных заявлений относительно точной даты начала операции по освобождению города, однако ранее стало известно, что США передали вооружение силам сирийской оппозиции, которые будут задействованы в операции.

* Организация запрещена на территории РФ.