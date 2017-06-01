Фрагменты тел двух человек нашли в гробу экс-президента Польши Качиньского

В Избранное

Скопировать

Варшава, 1 июня. Останки двух человек нашли в гробу президента Польши Леха Качиньского, погибшего в авиакатастрофе в Смоленске в апреле 2010 года.

Об этом пишет издание Rzeczpospolita, ссылаясь на заместителя генерального прокурора страны Марека Пащонека. По словам прокурора, польская сторона ведет разбирательство об ответственности российских медиков. Генпрокуратура страны запросила у Москвы правовой помощи.

Ранее сообщалось, что Польша клянчит у США любую помощь для «давления на РФ» в деле о смоленской катастрофе.

Напомним, самолет Ту-154, на борту которого находились президент Польши Лех Качиньский и другие польские политики, разбился во время захода на посадку с Смоленске в 2010 году.