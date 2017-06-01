Рябков назвал плохим дежавю новые санкции США против России

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Москва, 1 июня. В министерстве иностранных дел России с недоумением и тревогой восприняли сообщения о введении Минфином США санкций против российских юридических и физических лиц. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Наложение санкций на три наши организации и одно физическое лицо показывает отсутствие способности смотреть на вещи шире и рефлекторное возвращение дискредитировавшего себя приема. У меня возникло чувство плохого дежавю. Хотелось бы, чтобы это дежавю не трансформировалось в реальность», — отметил Рябков.

Он также добавил, что данный шаг свидетельствует о том, что американская сторона испытывает дефицит конструктивных идей относительно того, как выстраивать отношения с Россией.