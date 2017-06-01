Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Рябков назвал плохим дежавю новые санкции США против России

Рябков назвал плохим дежавю новые санкции США против России

22:41  1 Июня 2017
51

Рябков назвал плохим дежавю новые санкции США против России

Москва, 1 июня. В министерстве иностранных дел России с недоумением и тревогой восприняли сообщения о введении Минфином США санкций против российских юридических и физических лиц. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Наложение санкций на три наши организации и одно физическое лицо показывает отсутствие способности смотреть на вещи шире и рефлекторное возвращение дискредитировавшего себя приема. У меня возникло чувство плохого дежавю. Хотелось бы, чтобы это дежавю не трансформировалось в реальность», — отметил Рябков.

Он также добавил, что данный шаг свидетельствует о том, что американская сторона испытывает дефицит конструктивных идей относительно того, как выстраивать отношения с Россией.

#санкции #сша #мид рф
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть