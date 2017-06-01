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Арест полковника МВД Захарченко был продлен до 8 сентября

Арест полковника МВД Захарченко был продлен до 8 сентября

22:18  1 Июня 2017
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Арест полковника МВД Захарченко был продлен до 8 сентября

Москва, 1 июня. Басманный суд Москвы вынес решение о продлении ареста полковнику МВД Дмитрию Захарченко до 8 сентября 2017 года.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения обвиняемому.

Напомним, что следствие подало ходатайство о продлении срока ареста Захарченко, отметив, что подсудимый может скрыться или каким-то образом помешать ходу расследования.

Напомним, что Захарченко подозреваются в получении взятки в 800 тысяч долларов от коммерческой фирмы. Посредниками этой сделки выступали сотрудник ФСБ Сенин, а также бывший генерал МВД Лаушкин, объявленный сейчас в оперативный розыск.

 

#захарченко
Антон Зарубин
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