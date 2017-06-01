Путин обсудит на второй встрече с премьером Индии ситуацию в Сирии

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Санкт-Петербург, 1 июня. Президент Российской Федерации Владимир Путин планирует в четверг еще раз встретиться с председателем правительства Индии Нарендрой Моди. Об этом российский лидер заявил на полях ПМЭФ-2017.

В рамках диалога политики обсудят вопросы, связанные с Афганистаном и Сирией. По словам главы государства, между Москвой и Нью-Дели установился доверительный формат общения, который он очень ценит.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин назвал продуктивными переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.