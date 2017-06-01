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Общество
В Сети появилось видео с ездой на скорости 257 км/ч в Москве

В Сети появилось видео с ездой на скорости 257 км/ч в Москве

22:13  1 Июня 2017
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В Сети появилось видео с ездой на скорости 257 км/ч в Москве

Москва, 1 июня. Госавтоинспекция изучает видеозапись, на которой стритрейсер на Mercedes-Benz разогнался до скорости более 250 километров в час. Об этом рассказали в пресс-службе московского управления ГИБДД.

Ролик появился в Instagram. На кадрах видно, как водитель едет по Кутузовскому проспекту по выделенной полосе. Он обгоняет машины на скорости 257 километров в час. Судя по комментариям в социальных сетях, нарушитель приехал в столицу из Махачкалы.

В ГИБДД отметили, что по итогам проверки будет принято правовое решение. 

Напомним, ранее ГИБДД проверило издевательское видео с нарушением ПДД мажором на Gelandewagen. 

Алия Садыкова
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