В Сети появилось видео с ездой на скорости 257 км/ч в Москве

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Москва, 1 июня. Госавтоинспекция изучает видеозапись, на которой стритрейсер на Mercedes-Benz разогнался до скорости более 250 километров в час. Об этом рассказали в пресс-службе московского управления ГИБДД.

Ролик появился в Instagram. На кадрах видно, как водитель едет по Кутузовскому проспекту по выделенной полосе. Он обгоняет машины на скорости 257 километров в час. Судя по комментариям в социальных сетях, нарушитель приехал в столицу из Махачкалы.

В ГИБДД отметили, что по итогам проверки будет принято правовое решение.

Напомним, ранее ГИБДД проверило издевательское видео с нарушением ПДД мажором на Gelandewagen.