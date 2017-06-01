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Происшествия
Гигантский смерч пронесся по югу Татарстана — видео

Гигантский смерч пронесся по югу Татарстана — видео

22:16  1 Июня 2017
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Гигантский смерч пронесся по югу Татарстана — видео

Нурлат, 1 июня. Жители города Нурлат на юге Татарстана сняли на видео мощный ураган со смерчем. Смерч несколько минут кружил прямо между жилыми домами.

По данным МЧС Татарстана, в результате разгула стихии повреждены крыши четырех жилых домов и шести хозяйственных построек. В результате инцидента пострадавших нет. На месте ЧП работают спасатели МЧС. С 1 июня в республике объявлено штормовое предупреждение.

Очевидцы выложили в Сеть видео гигантской черной воронки. На кадрах видно, как закрученный вихрь проносится через весь населенный пункт.

#татарстан #смерч
Алексей Громов
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