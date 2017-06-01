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Политика
Генсек ООН назвал борьбу с терроризмом обязанностью стран мира

Генсек ООН назвал борьбу с терроризмом обязанностью стран мира

22:11  1 Июня 2017
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Генсек ООН назвал борьбу с терроризмом обязанностью стран мира

Санкт-Петербург, 1 июня. Борьба с терроризмом является для стран мира не правом, а обязанностью. Об этом журналистам заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

«Долг каждой страны — сплотиться в борьбе с ним. ООН реформирует свою контртеррористическую систему, чтобы содействовать каждому члену организации в борьбе с терроризмом», — цитирует слова политика RT.

Ранее стало известно о том, что генсек ООН Антониу Гутерреш проведет переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

#оон #гутерреш
Алексей Громов
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