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Новороссия
Лукашевич заявил, что ВСУ продолжает минировать территорию Донбасса

Лукашевич заявил, что ВСУ продолжает минировать территорию Донбасса

22:00  1 Июня 2017
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Лукашевич заявил, что ВСУ продолжает минировать территорию Донбасса

Минск, 1 июня. Украинские военные продолжают устанавливать мины на территории Донбасса, несмотря на решение Контактной группы о разминировании от 2016 года. С таким заявление выступил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Напомнив о решении Контактной группы по разминированию от 2 марта 2016 года, Лукашевич указал на тот факт, что ВСУ продолжают минировать территорию Донбасса. Так, по его словам, 24 в Северодонецке сотрудниками ОБСЕ были обнаружены три военных грузовика ВСУ, в каждом из которых находилось по 50 противопехотных мин, а также три прицепных минных заградителя.

Кроме того, Лукашевич заявил, что наблюдатели фиксируют передвижение  техники ВСУ с противотанковыми минами, с другой стороны линии соприкосновения – на территории Донецкой и Луганской народных республик – ведутся работы по разминированию.

 

#всу #донбасс #лукашевич
Антон Зарубин
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