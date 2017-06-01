Лукашевич заявил, что ВСУ продолжает минировать территорию Донбасса

В Избранное

Скопировать

Минск, 1 июня. Украинские военные продолжают устанавливать мины на территории Донбасса, несмотря на решение Контактной группы о разминировании от 2016 года. С таким заявление выступил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Напомнив о решении Контактной группы по разминированию от 2 марта 2016 года, Лукашевич указал на тот факт, что ВСУ продолжают минировать территорию Донбасса. Так, по его словам, 24 в Северодонецке сотрудниками ОБСЕ были обнаружены три военных грузовика ВСУ, в каждом из которых находилось по 50 противопехотных мин, а также три прицепных минных заградителя.

Кроме того, Лукашевич заявил, что наблюдатели фиксируют передвижение техники ВСУ с противотанковыми минами, с другой стороны линии соприкосновения – на территории Донецкой и Луганской народных республик – ведутся работы по разминированию.