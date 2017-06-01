ИГИЛ взяло ответственность за нападение на курортный комплекс на Филиппинах

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Москва, 1 июня. Террористическая группировка «Исламское государство»* (ИГИЛ*, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за нападение на курортный комплекс Resorts World Manila, который расположен в столичном регионе Филиппин. Об этом сообщает информационное агентство France-Presse.

Ранее стало известно, что на территории курортного комплекса Resorts World Manila раздаются звуки стрельбы и взрывов. Местные СМИ сообщили, что на место происшествия стягиваются подразделения полиции и спецназа, а также кареты скорой помощи и спасательные службы. По предварительным данным, в результате перестрелки пострадали не менее 25 человек.

* Организация запрещена на территории РФ.