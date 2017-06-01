Сирия: Асад пообещал освободить всех жителей, которых держат в плену боевики

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Дамаск (Сирия), 1 июня. Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад намерен освободить всех военнослужащих и мирных жителей, которые находятся в плену у боевиков. Об этом глава государства заявил в рамках встречи с сирийцами в Дамаске.

«Битва еще не закончена и, несмотря на приложенные усилия, в руках террористов еще остаются тысячи сирийцев, которых государство обязательно освободит», — подчеркнул Асад.

Ранее стало известно о том, что правительственные войска Сирии окружили с трех сторон террористов в районе Манбиджа.