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Сирия итоги за сутки на 2 июня 6.00: САА охватила оплот ИГ в Алеппо с трех сторон, курды вышли к воротам Ракки

Сирия итоги за сутки на 2 июня 6.00: САА охватила оплот ИГ в Алеппо с трех сторон, курды вышли к воротам Ракки

6:00  2 Июня 2017
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САА зачистила от ИГ ряд населенных пунктов на южной окраине Масканы

Сирия, 2 июня. Сирийские военные заняли территории на юге от Масканы, тем самым охватив город с трех сторон. Отряды SDF**** с тяжелыми боями вышли к восточным воротам «столицы» ИГ* — города Ракка. Армия Турции при поддержке «Ахрар аш-Шам» и курды вели мощные перестрелки на севере провинции Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния 

Сирийская арабская армия (САА): зачистила от ИГ поселки Джида Сагира и Джида Кабира, а также район элеваторов на юге от Масканы; ликвидировала десятки боевиков и их военные пикапы в районе между Пальмирой и Хомсом; нанесла мощный удар по укрепрайонам ИГИЛ* к востоку от Саламии.

 «Исламское государство» (ИГИЛ): отбило атаку армии САР, уничтожив БМП, бульдозер и автомобили САА к югу от Пальмиры; обстреляло подконтрольную САА часть Дейр эз-Зора, убив одного местного жителя и ранив еще троих; устроило казнь девяти своих высокопоставленных командиров и чиновников в иракском городе Аль-Каим

Курды: заняли поселения Аль-Хама, Даль и Аль-Кабия Аль-Гарбия на востоке от Ат-Табки; вплотную подошли к Ракке с востока, потеряв 17 бойцов в ходе столкновений с ИГИЛ.

Турецкая армия: при помощи боевиков «Ахрар аш-Шам» продолжала противостояние с курдами на севере Алеппо — в районах городов Африн, Дарат Изза и Тель Рифат, в ходе артобстрела убила семь мирных жителей и разрушила жилые здания в населенном пункте Иска.

Сирийская свободная армия** (ССА): отбила атаку САА у города Хош Аль-Давахира в Восточной Гуте; потеряла высокопоставленного командира в результате нападения ИГИЛ на западе провинции Даръа.

Карта военных действий в Сирии

Провинция Дамаск

Карта военных действий — Дамаск

Отряды боевиков-исламистов, занимающие территории на восточной окраине Дамаска и Восточную Гуту, накануне днем в очередной раз открыли огонь по близлежащим мирным районам. Под ударом, как передавал портал Damascus Now, оказался квартал Дахият Аль-Асад. Согласно информации источника, в результате взрывов крупнокалиберных артиллерийских снарядов погиб один местный житель, около десяти человек получили ранения. Радикалы недавно утратили контроль над северо-восточными районами Барза, Аль-Кабун и Тишрин, и теперь они намерены любой ценой сохранить за собой оставшиеся позиции в столичном регионе.

Согласно данным оппозиционного портала Qalaat Al Mudiq, отрядам незаконных формирований вчера вечером удалось отбить серию атак проправительственных иранских ополчений в районе города Хош Аль-Давахира в Восточной Гуте. Эти сведения, однако, нуждаются в проверке. Напомним, данный регион входит в зону деэскалации, где запрещено применение любых видов оружия. Однако правительственные силы нередко вынуждены действовать в ответ на провокационные обстрелы со стороны боевиков. Кроме того, в Восточной Гуте почти ежедневно отмечаются вооруженные стычки между группировками «Джейш Аль-Ислам»***** и «Джебхат Фатх аш-Шам»***, в ходе которых нередко страдает гражданское население.

Провинция Алеппо

В северной части провинции Алеппо в минувшие сутки шли ожесточенные столкновения между курдскими формированиями и отрядами сирийских оппозиционных сил, поддерживаемых турецкой армией. Так, боевики формирования «Ахрар аш-Шам» провели атаку позиций Отрядов народной самообороны (YPG) на окраине города Иска, находящегося в районе Африна. Радикалы действовали под прикрытием турецких минометов и артиллерийских орудий крупных калибров. При этом, как сообщал новостной портал ARA News, в ходе обстрелов со стороны Анкары и ее союзников погибли семь гражданских лиц, еще несколько десятков были ранены, также значительные разрушения получили ряд жилых домов.

 После этого бойцы YPG открыли ответный огонь по опорным пунктам «Ахрар аш-Шам» и армии Турции на окраине города Дарат Изза, который является новым крупным форпостом турецких сил в Сирии. Курдам удалось уничтожить три военных автомашины и несколько пулеметов противника. Кроме того, к востоку от города Тель Рифат фиксировались массированные перестрелки между Анкарой и Демократическими силами Сирии (SDF), передавало агентство Damascus Now. Турция намерена не допустить создания независимой курдской автономии у своей южной границы. В этом ей помогают сирийские боевики-исламисты — «Ахрар аш-Шам» и Сирийская свободная армия (ССА).

Карта военных действий — Алеппо

На северо-востоке провинции отряды ССА в прошедшие сутки отбили населенный пункт Тадеф к югу от города Аль-Баб в результате мощной атаки позиций Сирийской арабской армии (САА), утверждает турецкий источник в соцсети Twitter (@mtmrdon). При этом правительственные подразделения потеряли убитыми не меньше 22 военнослужащих, утверждает источник. Данные сведения пока не были официально подтверждены. Напомним, к концу зимы текущего года бойцы армии Турции и «свободной армии» полностью зачистили Аль-Баб и его окрестности от террористов ИГ в рамках незаконной операции под названием «Щит Евфрата».

В восточной части региона продолжалось широкомасштабное наступление армии САР на опорные пункты «Исламского государства». Основные боевые действия разворачивались вокруг Масканы. «Тигры» и другие подразделения САА при помощи бойцов сил Национальной обороны****** (NDF) освободили два поселения — Джида Сагира и Джида Кабира — и район элеваторов на юге от стратегического города, сообщалось на странице NDF в соцсети Twitter (@NatDefFor). Кроме того, в наступление на Маскану выдвинулись части сирийской армии, дислоцирующиеся у города Ханассер. Их основная цель заключается в зачистке от ИГИЛ территорий к востоку от ключевой магистрали Алеппо – Ханассер – Итрия – Саламия – Хама, так называемой «дороги жизни». 

Провинция Хомс

Карта военных действий — Трасса Дамаск-Пальмира

Отряды «Исламского государства» накануне сорвали наступление правительственных войск САР в пустынном районе Аль-Абассия к югу от Пальмиры. В ходе развязавшихся столкновений террористы использовали «джихад-мобили». В результате силы САА понесли потери в технике: боевиками были ликвидированы БМП, бульдозер и несколько военных пикапов, сообщало информагентство AMN. Согласно данным канала в сети Twitter (@GenevaUpdates), были также убиты и ранены несколько сирийских военных, однако точные сведения о потерях каждой их сторон пока формируются.

Правительственные силы, в свою очередь, накануне провели серию массированных атак вблизи города Джубб Аль-Джарра и у горного массива Аш-Шумария в районе между городами Хомс и Пальмира. На этих направления военнослужащим САА удалось добиться определенных успехов. Так, по информации новостного канала в соцсети Facebook (Hosein.Mortada.Press), в ходе противостояния между армией САР и ИГИЛ в горных областях Джуб Джебель и Джебель Аль-Мустадира к востоку от Джубб Аль-Джарры были ранены и ликвидированы десятки террористов. Еще несколько десятков боевиков, а также их автомашины с установленными пулеметами были уничтожены в ходе ударов правительственных ВВС и артиллерии САА в горах Аш-Шумария, передавал портал SANA News.

Провинция Дейр эз-Зор

Карта военных действий — Дейр эз-Зор

Террористы ИГ не прекращают попыток захватить контролируемые правительственными войсками САР районы Дейр эз-Зора. В минувшие сутки боевики провели серию массированных обстрелов районов Аль-Кусур и Аль-Джура, которые почти каждый день подвергаются ударам со стороны «Исламского государства». Радикалы использовали преимущественно минометы крупных калибров. Вновь в результате действий террористов ИГИЛ пострадали мирные жители: был убит один мужчина, еще три человека — ранены, сообщал новостной центр SANA News. Террористическая группировка значительно активизировалось на этом направлении, пытаясь как можно скорее захватить Дейр эз-Зор полностью, чтобы разместить здесь отряды боевиков, прибывающие из Ракки и Мосула. Сюда из Ракки, охваченной с трех сторон курдами, также перебираются высокопоставленные чиновники и командиры группировки.

Провинция Даръа

Карта военных действий — Даръа

В юго-западной части провинции недалеко от линии соприкосновения между боевиками оппозиционных группировок и террористического формирования «Джейш Халид ибн Аль-Валид», являющегося частью «Исламского государства», был убит командир одной из бригад ССА. Как передавал источник на своей странице в Facebook (Houmat.aldiarr), нападение было совершено накануне группой неизвестных боевиков в масках, однако командование «свободной армии» убеждено, что убийство было совершено радикалами союзной ИГИЛ группировки. Столкновения между сторонами регулярно фиксируются в этом регионе. Ранее отрядам «Джейш Халид ибн Аль-Валид» удалось занять часть подконтрольных ССА территорий и сформировать небольшой анклав, однако союзники ИГ продолжают время от времени вести атаки, рассчитывая прочнее закрепиться в провинции Даръа.

Провинция Ракка

Карта военных действий — Ракка

Отряды SDF и YPG под прикрытием ВВС антитеррористической коалиции в минувшие сутки продолжали наступать в направлении города Ракка с западного и восточного направления в рамках операции «Гнев Евфрата». На западе от административного центра курдские отряды действуют в районе шоссе М4. Командование намеревается полностью захватить участок этой трассы к югу от столицы провинции и тем самым целиком заблокировать город. Накануне бойцам SDF и YPG удалось отбить у террористов деревни Аль-Хама, Даль и Аль-Кабия Аль-Гарбия, располагающиеся вблизи магистрали. Об этом сообщало ливанское информагентство AMN.

К востоку от Ракки силы кампании «Гнев Евфрата» также достигли определенных успехов, однако при этом понесли серьезные потери в численном составе. Отрядам SDF к вечеру удалось с тяжелыми боями выйти к восточным воротам города, передавал медиа-центр Raqqa SL. Тем не менее, согласно данным источников, связанных с «Исламским государством»*, в ходе столкновений в восточных окрестностях Ракки — у поселения Ракка Аль-Самра — погибли как минимум 17 бойцов демократических сил.

Провинция Хама

Карта военных действий — Хама

Сирийские военные накануне вели массированный ракетный обстрел опорных пунктов ИГИЛ на востоке от города Саламия, бомбардировщики ВВС Сирии параллельно вели бомбардировки позиций террористической организации в этом же регионе. Самым мощным ударам подверглись укрепленные районы «Исламского государства» недалеко от поселений Аль-Баргутия и Аршуна. По данным сирийского новостного центра Damascus Now, радикалам был нанесен серьезный урон в живой силе и технике. Кроме того, была разрушена большая часть оборонительных укреплений террористов в этом районе. Удары были нанесены в преддверии крупномасштабной военной операции войск сирийской армии на позиции ИГ в этой части республики. Ожидается, что в скором времени подразделения САА выдвинутся в наступление в направлении города Укейрибат, главного оплота боевиков ИГИЛ в регионе.

Ирак

Карта военных действий — Мосул

Британское информационное агентство Daily Star передало, что в городе Аль-Каим вблизи сирийско-иракской границы террористы ИГ накануне утром устроили публичную массовую казнь своих же высокопоставленных командиров и чиновников. Бывшие члены террористического формирования обвинялись в том, что из-за их некомпетентных действий контроль над Мосулом для боевиков теперь почти полностью утрачен. Кроме того, по данным портала, среди расстрелянных были террористы родом из Турции и Великобритании.


 

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

Алексей Громов
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