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Сирия, 2 июня. Сирийские военные заняли территории на юге от Масканы, тем самым охватив город с трех сторон. Отряды SDF**** с тяжелыми боями вышли к восточным воротам «столицы» ИГ* — города Ракка. Армия Турции при поддержке «Ахрар аш-Шам» и курды вели мощные перестрелки на севере провинции Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): зачистила от ИГ поселки Джида Сагира и Джида Кабира, а также район элеваторов на юге от Масканы; ликвидировала десятки боевиков и их военные пикапы в районе между Пальмирой и Хомсом; нанесла мощный удар по укрепрайонам ИГИЛ* к востоку от Саламии.

«Исламское государство» (ИГИЛ): отбило атаку армии САР, уничтожив БМП, бульдозер и автомобили САА к югу от Пальмиры; обстреляло подконтрольную САА часть Дейр эз-Зора, убив одного местного жителя и ранив еще троих; устроило казнь девяти своих высокопоставленных командиров и чиновников в иракском городе Аль-Каим.

Курды: заняли поселения Аль-Хама, Даль и Аль-Кабия Аль-Гарбия на востоке от Ат-Табки; вплотную подошли к Ракке с востока, потеряв 17 бойцов в ходе столкновений с ИГИЛ.

Турецкая армия: при помощи боевиков «Ахрар аш-Шам» продолжала противостояние с курдами на севере Алеппо — в районах городов Африн, Дарат Изза и Тель Рифат, в ходе артобстрела убила семь мирных жителей и разрушила жилые здания в населенном пункте Иска.

Сирийская свободная армия** (ССА): отбила атаку САА у города Хош Аль-Давахира в Восточной Гуте; потеряла высокопоставленного командира в результате нападения ИГИЛ на западе провинции Даръа.

Провинция Дамаск

Отряды боевиков-исламистов, занимающие территории на восточной окраине Дамаска и Восточную Гуту, накануне днем в очередной раз открыли огонь по близлежащим мирным районам. Под ударом, как передавал портал Damascus Now, оказался квартал Дахият Аль-Асад. Согласно информации источника, в результате взрывов крупнокалиберных артиллерийских снарядов погиб один местный житель, около десяти человек получили ранения. Радикалы недавно утратили контроль над северо-восточными районами Барза, Аль-Кабун и Тишрин, и теперь они намерены любой ценой сохранить за собой оставшиеся позиции в столичном регионе.

Согласно данным оппозиционного портала Qalaat Al Mudiq, отрядам незаконных формирований вчера вечером удалось отбить серию атак проправительственных иранских ополчений в районе города Хош Аль-Давахира в Восточной Гуте. Эти сведения, однако, нуждаются в проверке. Напомним, данный регион входит в зону деэскалации, где запрещено применение любых видов оружия. Однако правительственные силы нередко вынуждены действовать в ответ на провокационные обстрелы со стороны боевиков. Кроме того, в Восточной Гуте почти ежедневно отмечаются вооруженные стычки между группировками «Джейш Аль-Ислам»***** и «Джебхат Фатх аш-Шам»***, в ходе которых нередко страдает гражданское население.

Провинция Алеппо

В северной части провинции Алеппо в минувшие сутки шли ожесточенные столкновения между курдскими формированиями и отрядами сирийских оппозиционных сил, поддерживаемых турецкой армией. Так, боевики формирования «Ахрар аш-Шам» провели атаку позиций Отрядов народной самообороны (YPG) на окраине города Иска, находящегося в районе Африна. Радикалы действовали под прикрытием турецких минометов и артиллерийских орудий крупных калибров. При этом, как сообщал новостной портал ARA News, в ходе обстрелов со стороны Анкары и ее союзников погибли семь гражданских лиц, еще несколько десятков были ранены, также значительные разрушения получили ряд жилых домов.

После этого бойцы YPG открыли ответный огонь по опорным пунктам «Ахрар аш-Шам» и армии Турции на окраине города Дарат Изза, который является новым крупным форпостом турецких сил в Сирии. Курдам удалось уничтожить три военных автомашины и несколько пулеметов противника. Кроме того, к востоку от города Тель Рифат фиксировались массированные перестрелки между Анкарой и Демократическими силами Сирии (SDF), передавало агентство Damascus Now. Турция намерена не допустить создания независимой курдской автономии у своей южной границы. В этом ей помогают сирийские боевики-исламисты — «Ахрар аш-Шам» и Сирийская свободная армия (ССА).

На северо-востоке провинции отряды ССА в прошедшие сутки отбили населенный пункт Тадеф к югу от города Аль-Баб в результате мощной атаки позиций Сирийской арабской армии (САА), утверждает турецкий источник в соцсети Twitter (@mtmrdon). При этом правительственные подразделения потеряли убитыми не меньше 22 военнослужащих, утверждает источник. Данные сведения пока не были официально подтверждены. Напомним, к концу зимы текущего года бойцы армии Турции и «свободной армии» полностью зачистили Аль-Баб и его окрестности от террористов ИГ в рамках незаконной операции под названием «Щит Евфрата».

В восточной части региона продолжалось широкомасштабное наступление армии САР на опорные пункты «Исламского государства». Основные боевые действия разворачивались вокруг Масканы. «Тигры» и другие подразделения САА при помощи бойцов сил Национальной обороны****** (NDF) освободили два поселения — Джида Сагира и Джида Кабира — и район элеваторов на юге от стратегического города, сообщалось на странице NDF в соцсети Twitter (@NatDefFor). Кроме того, в наступление на Маскану выдвинулись части сирийской армии, дислоцирующиеся у города Ханассер. Их основная цель заключается в зачистке от ИГИЛ территорий к востоку от ключевой магистрали Алеппо – Ханассер – Итрия – Саламия – Хама, так называемой «дороги жизни».

Провинция Хомс

Отряды «Исламского государства» накануне сорвали наступление правительственных войск САР в пустынном районе Аль-Абассия к югу от Пальмиры. В ходе развязавшихся столкновений террористы использовали «джихад-мобили». В результате силы САА понесли потери в технике: боевиками были ликвидированы БМП, бульдозер и несколько военных пикапов, сообщало информагентство AMN. Согласно данным канала в сети Twitter (@GenevaUpdates), были также убиты и ранены несколько сирийских военных, однако точные сведения о потерях каждой их сторон пока формируются.

Правительственные силы, в свою очередь, накануне провели серию массированных атак вблизи города Джубб Аль-Джарра и у горного массива Аш-Шумария в районе между городами Хомс и Пальмира. На этих направления военнослужащим САА удалось добиться определенных успехов. Так, по информации новостного канала в соцсети Facebook (Hosein.Mortada.Press), в ходе противостояния между армией САР и ИГИЛ в горных областях Джуб Джебель и Джебель Аль-Мустадира к востоку от Джубб Аль-Джарры были ранены и ликвидированы десятки террористов. Еще несколько десятков боевиков, а также их автомашины с установленными пулеметами были уничтожены в ходе ударов правительственных ВВС и артиллерии САА в горах Аш-Шумария, передавал портал SANA News.

Провинция Дейр эз-Зор

Террористы ИГ не прекращают попыток захватить контролируемые правительственными войсками САР районы Дейр эз-Зора. В минувшие сутки боевики провели серию массированных обстрелов районов Аль-Кусур и Аль-Джура, которые почти каждый день подвергаются ударам со стороны «Исламского государства». Радикалы использовали преимущественно минометы крупных калибров. Вновь в результате действий террористов ИГИЛ пострадали мирные жители: был убит один мужчина, еще три человека — ранены, сообщал новостной центр SANA News. Террористическая группировка значительно активизировалось на этом направлении, пытаясь как можно скорее захватить Дейр эз-Зор полностью, чтобы разместить здесь отряды боевиков, прибывающие из Ракки и Мосула. Сюда из Ракки, охваченной с трех сторон курдами, также перебираются высокопоставленные чиновники и командиры группировки.

Провинция Даръа

В юго-западной части провинции недалеко от линии соприкосновения между боевиками оппозиционных группировок и террористического формирования «Джейш Халид ибн Аль-Валид», являющегося частью «Исламского государства», был убит командир одной из бригад ССА. Как передавал источник на своей странице в Facebook (Houmat.aldiarr), нападение было совершено накануне группой неизвестных боевиков в масках, однако командование «свободной армии» убеждено, что убийство было совершено радикалами союзной ИГИЛ группировки. Столкновения между сторонами регулярно фиксируются в этом регионе. Ранее отрядам «Джейш Халид ибн Аль-Валид» удалось занять часть подконтрольных ССА территорий и сформировать небольшой анклав, однако союзники ИГ продолжают время от времени вести атаки, рассчитывая прочнее закрепиться в провинции Даръа.

Провинция Ракка

Отряды SDF и YPG под прикрытием ВВС антитеррористической коалиции в минувшие сутки продолжали наступать в направлении города Ракка с западного и восточного направления в рамках операции «Гнев Евфрата». На западе от административного центра курдские отряды действуют в районе шоссе М4. Командование намеревается полностью захватить участок этой трассы к югу от столицы провинции и тем самым целиком заблокировать город. Накануне бойцам SDF и YPG удалось отбить у террористов деревни Аль-Хама, Даль и Аль-Кабия Аль-Гарбия, располагающиеся вблизи магистрали. Об этом сообщало ливанское информагентство AMN.

К востоку от Ракки силы кампании «Гнев Евфрата» также достигли определенных успехов, однако при этом понесли серьезные потери в численном составе. Отрядам SDF к вечеру удалось с тяжелыми боями выйти к восточным воротам города, передавал медиа-центр Raqqa SL. Тем не менее, согласно данным источников, связанных с «Исламским государством»*, в ходе столкновений в восточных окрестностях Ракки — у поселения Ракка Аль-Самра — погибли как минимум 17 бойцов демократических сил.

Провинция Хама

Сирийские военные накануне вели массированный ракетный обстрел опорных пунктов ИГИЛ на востоке от города Саламия, бомбардировщики ВВС Сирии параллельно вели бомбардировки позиций террористической организации в этом же регионе. Самым мощным ударам подверглись укрепленные районы «Исламского государства» недалеко от поселений Аль-Баргутия и Аршуна. По данным сирийского новостного центра Damascus Now, радикалам был нанесен серьезный урон в живой силе и технике. Кроме того, была разрушена большая часть оборонительных укреплений террористов в этом районе. Удары были нанесены в преддверии крупномасштабной военной операции войск сирийской армии на позиции ИГ в этой части республики. Ожидается, что в скором времени подразделения САА выдвинутся в наступление в направлении города Укейрибат, главного оплота боевиков ИГИЛ в регионе.

Ирак

Британское информационное агентство Daily Star передало, что в городе Аль-Каим вблизи сирийско-иракской границы террористы ИГ накануне утром устроили публичную массовую казнь своих же высокопоставленных командиров и чиновников. Бывшие члены террористического формирования обвинялись в том, что из-за их некомпетентных действий контроль над Мосулом для боевиков теперь почти полностью утрачен. Кроме того, по данным портала, среди расстрелянных были террористы родом из Турции и Великобритании.





* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)