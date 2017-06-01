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Экономика
Греф заявил, что ипотечные ставки имеют тенденцию к снижению

Греф заявил, что ипотечные ставки имеют тенденцию к снижению

21:46  1 Июня 2017
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Греф заявил, что ипотечные ставки имеют тенденцию к снижению

Санкт-Петербург, 1 июня. Ставки по ипотеке имеют тенденцию к снижению, заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф в кулуарах Петербургского экономического форума.

По его словам, ставки по строящемуся жилью будут снижены с 1 июня. А с 5 июня опустят и ставки по ипотеке. Греф заявил, что молодых семей ставка составит 9,5%, для остальных – 10-10,5%.

«Это уже низкий уровень ставок, но будет падать инфляция и будут падать ставки, конечно, это не предел», – заявил Греф.

Напомним, что ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев предположил, что состояние российской экономики позволяет приступить к процессу снижения ипотечных ставок до 6-7%.

 

#греф #пэф
Антон Зарубин
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