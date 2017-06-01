Сирия новости 1 июня 22.30: САА обезвредила 50 боевиков ИГ в Дейр эз-Зоре, курды штурмуют базу к северу от Ракки
Сирия, 1 июня. Сирийские военные ранили и уничтожили 50 террористов и технику ИГ* в боях на южной окраине Дейр эз-Зора. Боевики-оппозиционеры отразили атаку армии САР в Восточной Гуте. Отряды SDF**** штурмуют занимаемую ИГ военную базу в северных предместьях Ракки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).
Коротко об итогах противостояния
Сирийская арабская армия (САА): ведет бои с отрядами ССА** в пустынных районах Даква и Бир Кассаб на юго-востоке провинции Дамаск; нанесла удары по укрепрайонам «Джебхат ан-Нусры»*** и ССА на юге Даръа и к северо-востоку от города; ранила и уничтожила 50 боевиков ИГИЛ*, ликвидировала военные пикапы и частично разрушила штаб радикалов на юге от Дейр эз-Зора.
«Исламское государство» (ИГИЛ): оказалось под артиллерийским обстрелом САА в районе нефтяного месторождения Арак к востоку от Пальмиры; потеряло 19 боевиков в ходе противостояния с курдскими отрядами к западу от Ракки.
Курды: штурмуют территорию бывшей военной базы 17-й дивизии армии САР в северных предместьях Ракки.
Сирийская свободная армия (ССА): отбила массированную атаку САА вблизи города Хош Аль-Давахира в Восточной Гуте.
Провинция Дамаск
По информации новостного портала Qalaat Al Mudiq, подконтрольного боевикам вооруженной оппозиции, антиправительственные группировки, занимающие территорию Восточной Гуты, отбили массированную атаку иракских ополченцев-шиитов, выступающих на стороне Сирийской арабской армии (САА), вблизи населенного пункта Хош Аль-Давахира. Никаких данных о ходе столкновений и потерях не приводится. Территории к северо-востоку от Дамаска входят в одну из четырех зон безопасности, установленных в ходе переговоров в Астане, однако правительственным силам зачастую приходится вести ответные действия из-за постоянных обстрелов со стороны радикалов.
Кроме того, этот же источник сообщает об активизировавшихся столкновениях между войсками армии САР и отрядами Сирийской свободной армии (ССА), крупнейшего формирования оппозиционного блока, на краю пустыни к юго-востоку от столицы. Отмечается, что сирийские военные, которые рассчитывают в рамках данного этапа наступления занять области Даква и Бир Кассаб, действуют под прикрытием артиллерии и ВВС САР.
Провинция Хомс
Как передает новостной центр F.S.N.N., военнослужащие правительственных войск САР ведут артиллерийскую подготовку по опорным пунктам террористов ИГИЛ в районе нефтяного поля Арак, расположенного к востоку от Пальмиры. Штурмовые подразделения готовятся начать серию атак позиций боевиков. Правительственная армия развивает наступление, понемногу продвигаясь вперед вдоль дороги М20. После освобождения города Ас-Сухна командование намерено начать полномасштабную военную кампанию по освобождению Дейр эз-Зора.
Полевой командир военизированных отрядов ливанской партии «Хезболла», выступающей на стороне сил Башара Асада, Абдель Хамид Махмуд Шри скончался от ранений, полученных в ходе недавних обстрелов со стороны «свободной армии», передает военный источник на странице в сети Twitter (@IvanSidorenko1). Столкновения разворачивались на юге провинции вблизи южной границы республики недалеко от пограничного поста «Ат-Танф». Напомним, армия САР и союзники ведут освободительную операцию в приграничном регионе с целью полностью выбить оттуда боевиков-оппозиционеров, поддерживаемых Амманом и Вашингтоном.
Провинция Дейр эз-Зор
Согласно сведениям, представленным на странице проправительственных сил Национальной обороны****** (NDF) в Twitter (@National.Defence.Forces.NDF), в результате недавней серии мощных атак сирийские военнослужащие нанесли отрядам ИГИЛ серьезный урон в живой силе и военной технике. Тяжелые столкновения разворачивались на южной окраине Дейр эз-Зора. Подразделения САА при помощи правительственных ВВС ранили и ликвидировали около 50 террористов, а также уничтожили лодку и военные пикапы, оснащенные крупнокалиберными пулеметами. Кроме того, был частично разрушен ключевой командный пункт «Исламского государства»* в этой части города. Бои между ИГ и САА за контроль над административным центром провинции продолжаются уже третий год, тем не менее существенных сдвигов в ситуации не было уже давно. Пока что ни одна из сторон не имеет явного преимущества.
Провинция Даръа
Информагентство Qalaat Al Mudiq заявляет об авиаударах сирийских ВВС по опорным пунктам боевиков-исламистов на окраине района Аль-Маншия на юге города Даръа. Никаких сведений о нанесенном незаконным формированиям уроне, тем не менее, не сообщается. На юге республики действует режим тишины, установленный в соответствии с меморандумом о создании зон безопасности. Однако отряды ССА и альянса «Тахрир аш-Шам», возглавляемого «Джебхат ан-Нусрой», несмотря на запрет использования любого оружия, продолжают наступать на Даръа. Террористы захватили почти всю южную половину города.
Другой оппозиционный портал, связанный с вооруженными исламистскими организациями, сообщает, что правительственные подразделения провели массированный артиллерийский обстрел укрепленных районов радикалов недалеко от населенного пункта Аль-Гария Аль-Шаркия к северо-востоку от административного центра провинции. Данных о потерях в рядах исламистов также не приводится. В этой части провинции пролегают ключевые линии снабжения оккупированной боевиками южной половины города Даръа.
Провинция Ракка
Отряды Сирийских демократических сил (SDF) и курдских формирований YPG продолжают атаковать позиции «Исламского государства» в направлении Ракки, действуя в рамках кампании «Гнев Евфрата» под командованием Пентагона. К вечеру курды активизировались и в северных предместьях столицы провинции. Как передает сирийский источник F.S.N.N., бойцы SDF и YPG в настоящий момент пытаются взять штурмом территорию военной базы, где раньше дислоцировалась 17-я дивизия правительственной армии САР. На этом направлении сейчас идут жестокие бои. Данные о ходе противостояния в настоящий момент уточняются.
Тем временем не утихают столкновения между курдскими формированиями и силами ИГИЛ к западу от неофициальной столицы «исламского халифата». Напомним, ранее сообщалось, что бойцам SDF удалось захватить три населенных пункта, находящихся недалеко от трассы М4. В результате последних стычек на этом направлении курдами были ликвидированы по меньшей мере 19 террористов, а также была захвачена часть вооружений боевиков.
Ирак
Представитель проправительственных шиитских ополченческих отрядов «Хашд Аль-Шааби» заявил в интервью новостному порталу Al Sumaria News, что после зачистки от боевиков «Исламского государства» территорий у границы с Сирией, этот регион будет передан в ведение иракской пограничной полиции.
Напомним, проиракские ополченцы-шииты ведут полномасштабное наступление на укрепрайоны курдов в районе сирийско-иракской границы. Недавно им удалось занять обширные территории на западе провинции Ниневия. В настоящий момент отряды «Хашд Аль-Шааби» продолжают наступать вдоль границы в направлении стратегически значимого города Аль-Каим. Если этот город будет освобожден, тогда силы ИГИЛ распадутся на два крупных анклава.
* Организация запрещена на территории РФ.
Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)
-
21:301 ИюняРаздел Сирии руками США: возможный сценарий
-
18:561 ИюняВКС РФ уничтожили нефтяной конвой ИГ около Ракки
-
16:501 ИюняЮжный акцент США: откуда взялись «Коммандос революции» и как идут бои на юге Сирии
-
13:191 ИюняСирия: На помощь «дороге жизни», или Зачем сирийская армия идет в наступление в Восточной Хаме
-
12:191 ИюняНужный «Калибр»: как применение крылатых ракет в Сирии стало эффективным решением против ИГИЛ
-
19:2831 МаяНовая кровь в Дейр-эз-Зоре: почему ИГИЛ стремится уничтожить столицу провинции
-
19:2031 МаяСАА разрушает укрепления ИГИЛ на кладбище в Дейр эз-Зоре: ФАН публикует видео
-
18:3731 МаяПротив Тегерана и Дамаска: зачем США выстраивают союз с Саудовской Аравией против Сирии
-
17:3531 МаяСирия: Прогноз на летнюю кампанию, или Куда должен направить свои силы Башар Асад
-
17:1231 МаяРукой подать до Дейр-эз-Зора: что произошло с ИГИЛ после удара ВКС России под Пальмирой
-
14:0431 МаяНазло Эрдогану: как США вооружают курдское ополчение для битвы за Ракку
-
13:1431 МаяСирия: Новая житница, или Как экспорт овощей и фруктов в РФ станет примером для других стран
-
10:5831 МаяУдар «Калибрами» по ИГ как предупреждение врагам Асада: Минобороны РФ публикует видео
-
19:0730 МаяВ Пентагоне навострили уши: зачем самолеты США следят за российским флотом у берегов Сирии
-
18:3730 МаяСирия: до каких пор «Хезблолла» будет поддерживать Асада — прогнозы и версии
-
18:2530 МаяМифы военной техники: как СМИ увидели в Сирии «работу» российской «Красухи-4»
-
16:2630 МаяБить ИГИЛ до последнего бандита: герои-спецназовцы, награжденные Путиным, вернутся в Сирию
-
14:2630 МаяНа пути к Дейр-эз-Зору: как наступление сирийских войск в Хаме способствует воссоединению с городом
-
13:1330 МаяПредсмертные конвульсии ИГИЛ: почему террористы сжимают кольцо вокруг Дейр-эз-Зора