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Сирия, 1 июня. Сирийские военные ранили и уничтожили 50 террористов и технику ИГ* в боях на южной окраине Дейр эз-Зора. Боевики-оппозиционеры отразили атаку армии САР в Восточной Гуте. Отряды SDF**** штурмуют занимаемую ИГ военную базу в северных предместьях Ракки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): ведет бои с отрядами ССА** в пустынных районах Даква и Бир Кассаб на юго-востоке провинции Дамаск; нанесла удары по укрепрайонам «Джебхат ан-Нусры»*** и ССА на юге Даръа и к северо-востоку от города; ранила и уничтожила 50 боевиков ИГИЛ*, ликвидировала военные пикапы и частично разрушила штаб радикалов на юге от Дейр эз-Зора.

«Исламское государство» (ИГИЛ): оказалось под артиллерийским обстрелом САА в районе нефтяного месторождения Арак к востоку от Пальмиры; потеряло 19 боевиков в ходе противостояния с курдскими отрядами к западу от Ракки.

Курды: штурмуют территорию бывшей военной базы 17-й дивизии армии САР в северных предместьях Ракки.

Сирийская свободная армия (ССА): отбила массированную атаку САА вблизи города Хош Аль-Давахира в Восточной Гуте.

Провинция Дамаск

По информации новостного портала Qalaat Al Mudiq, подконтрольного боевикам вооруженной оппозиции, антиправительственные группировки, занимающие территорию Восточной Гуты, отбили массированную атаку иракских ополченцев-шиитов, выступающих на стороне Сирийской арабской армии (САА), вблизи населенного пункта Хош Аль-Давахира. Никаких данных о ходе столкновений и потерях не приводится. Территории к северо-востоку от Дамаска входят в одну из четырех зон безопасности, установленных в ходе переговоров в Астане, однако правительственным силам зачастую приходится вести ответные действия из-за постоянных обстрелов со стороны радикалов.

Кроме того, этот же источник сообщает об активизировавшихся столкновениях между войсками армии САР и отрядами Сирийской свободной армии (ССА), крупнейшего формирования оппозиционного блока, на краю пустыни к юго-востоку от столицы. Отмечается, что сирийские военные, которые рассчитывают в рамках данного этапа наступления занять области Даква и Бир Кассаб, действуют под прикрытием артиллерии и ВВС САР.

Провинция Хомс

Как передает новостной центр F.S.N.N., военнослужащие правительственных войск САР ведут артиллерийскую подготовку по опорным пунктам террористов ИГИЛ в районе нефтяного поля Арак, расположенного к востоку от Пальмиры. Штурмовые подразделения готовятся начать серию атак позиций боевиков. Правительственная армия развивает наступление, понемногу продвигаясь вперед вдоль дороги М20. После освобождения города Ас-Сухна командование намерено начать полномасштабную военную кампанию по освобождению Дейр эз-Зора.

Полевой командир военизированных отрядов ливанской партии «Хезболла», выступающей на стороне сил Башара Асада, Абдель Хамид Махмуд Шри скончался от ранений, полученных в ходе недавних обстрелов со стороны «свободной армии», передает военный источник на странице в сети Twitter (@IvanSidorenko1). Столкновения разворачивались на юге провинции вблизи южной границы республики недалеко от пограничного поста «Ат-Танф». Напомним, армия САР и союзники ведут освободительную операцию в приграничном регионе с целью полностью выбить оттуда боевиков-оппозиционеров, поддерживаемых Амманом и Вашингтоном.

Провинция Дейр эз-Зор

Согласно сведениям, представленным на странице проправительственных сил Национальной обороны****** (NDF) в Twitter (@National.Defence.Forces.NDF), в результате недавней серии мощных атак сирийские военнослужащие нанесли отрядам ИГИЛ серьезный урон в живой силе и военной технике. Тяжелые столкновения разворачивались на южной окраине Дейр эз-Зора. Подразделения САА при помощи правительственных ВВС ранили и ликвидировали около 50 террористов, а также уничтожили лодку и военные пикапы, оснащенные крупнокалиберными пулеметами. Кроме того, был частично разрушен ключевой командный пункт «Исламского государства»* в этой части города. Бои между ИГ и САА за контроль над административным центром провинции продолжаются уже третий год, тем не менее существенных сдвигов в ситуации не было уже давно. Пока что ни одна из сторон не имеет явного преимущества.

Провинция Даръа

Информагентство Qalaat Al Mudiq заявляет об авиаударах сирийских ВВС по опорным пунктам боевиков-исламистов на окраине района Аль-Маншия на юге города Даръа. Никаких сведений о нанесенном незаконным формированиям уроне, тем не менее, не сообщается. На юге республики действует режим тишины, установленный в соответствии с меморандумом о создании зон безопасности. Однако отряды ССА и альянса «Тахрир аш-Шам», возглавляемого «Джебхат ан-Нусрой», несмотря на запрет использования любого оружия, продолжают наступать на Даръа. Террористы захватили почти всю южную половину города.

Другой оппозиционный портал, связанный с вооруженными исламистскими организациями, сообщает, что правительственные подразделения провели массированный артиллерийский обстрел укрепленных районов радикалов недалеко от населенного пункта Аль-Гария Аль-Шаркия к северо-востоку от административного центра провинции. Данных о потерях в рядах исламистов также не приводится. В этой части провинции пролегают ключевые линии снабжения оккупированной боевиками южной половины города Даръа.

Провинция Ракка

Отряды Сирийских демократических сил (SDF) и курдских формирований YPG продолжают атаковать позиции «Исламского государства» в направлении Ракки, действуя в рамках кампании «Гнев Евфрата» под командованием Пентагона. К вечеру курды активизировались и в северных предместьях столицы провинции. Как передает сирийский источник F.S.N.N., бойцы SDF и YPG в настоящий момент пытаются взять штурмом территорию военной базы, где раньше дислоцировалась 17-я дивизия правительственной армии САР. На этом направлении сейчас идут жестокие бои. Данные о ходе противостояния в настоящий момент уточняются.

Тем временем не утихают столкновения между курдскими формированиями и силами ИГИЛ к западу от неофициальной столицы «исламского халифата». Напомним, ранее сообщалось, что бойцам SDF удалось захватить три населенных пункта, находящихся недалеко от трассы М4. В результате последних стычек на этом направлении курдами были ликвидированы по меньшей мере 19 террористов, а также была захвачена часть вооружений боевиков.

Ирак

Представитель проправительственных шиитских ополченческих отрядов «Хашд Аль-Шааби» заявил в интервью новостному порталу Al Sumaria News, что после зачистки от боевиков «Исламского государства» территорий у границы с Сирией, этот регион будет передан в ведение иракской пограничной полиции.

Напомним, проиракские ополченцы-шииты ведут полномасштабное наступление на укрепрайоны курдов в районе сирийско-иракской границы. Недавно им удалось занять обширные территории на западе провинции Ниневия. В настоящий момент отряды «Хашд Аль-Шааби» продолжают наступать вдоль границы в направлении стратегически значимого города Аль-Каим. Если этот город будет освобожден, тогда силы ИГИЛ распадутся на два крупных анклава.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)