«Нелюбовь» Звягинцева будут показывать в Третьяковской галерее

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Москва, 1 мая. Руководство Третьяковской галереи планирует организовать показы фильма российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь».

Как передает издание «Вечерняя Москва», фильм, который получил приз жюри Каннского кинофестиваля, начнут крутить в конференц-зале Инженерного корпуса с 3 июня.

Напомним, ранее стало известно о том, что кинокартину российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» планируют показать сразу в 80 кинотеатрах столицы. Непосредственно фильму был присвоен возрастной рейтинг «18+».