Каждый игрок «Ювентуса» получит по 350 тысяч евро за победу в Лиге чемпионов

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Москва, 1 июня. Футболисты итальянского клуба «Ювентус» получат девять миллионов евро премиальных в случае победы над мадридским «Реалом» в финале Лиги чемпионов, передает RT.

В случае победы над испанским «Реалом» каждый из 26 игроков клуба получит по 350 тысяч евро. В общей сложности футболисты «Ювентуса» получат 9,1 миллиона евро. Финал Лиги чемпионов состоится 3 июня на стадионе «Милленуим» в Кардиффе в 21:45 по московскому времени.

Стоит отметить, что 21 мая «Ювентус» одержал победу над «Кротоне» в домашнем матче 37-го тура чемпионата Италии и досрочно стал победителем турнира.