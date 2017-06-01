Замглавы района арестован в Подмосковье по делу о краже 30 миллионов рублей

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Москва, 1 июня. Суд арестовал заместителя главы администрации Дмитровского района Подмосковья по делу о хищении 30 миллионов рублей, сообщила представитель областного ГСУ СК РФ Елена Фокина.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте обвиняемого К. Коныжева, — констатировала Фокина. — Чиновник частично признал свою вину».

В настоящее время следователи проверяют причастность Коныжева к другим преступлениям.

По версии следствия, в 2014 году замглавы района похитил средства из бюджета, которые были выделены на оборудование станции обезжелезивания на водозаборном узле в Дмитрове. Предполагается, что Коныжев действовал в сговоре с гендиректором одной из коммерческих организаций.

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