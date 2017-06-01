Подростка с пробитой головой нашли в нижегородском лесу

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Нижний Новгород, 1 июня. В лесу Нижегородской области нашли мальчика с открытой травмой головы. Как сообщает Следственный комитет, уже возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство».

Подросток был обнаружен 31 мая на территории лесополосы города Кстово. У него была диагностирована черепно-мозговая травма и перелом левой кисти.

По данным СК, тринадцатилетний пострадавший был доставлен в больницу, где ему оказали медицинскую помощь, включая операцию. Сейчас он находится в областной больнице Нижнего Новгорода. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.