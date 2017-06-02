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Политика
Черногория по указу Евросовета запретила въезд 149 гражданам РФ и Украины

Черногория по указу Евросовета запретила въезд 149 гражданам РФ и Украины

11:24  2 Июня 2017
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Черногория по указу Евросовета запретила въезд 149 гражданам РФ и Украины

Белград, 1 июня. Черногория запретила въезд на территорию страны 149 гражданам РФ и Украины.

По информации источников местных СМИ, список был сформирован «на основании решения Европейского совета». По его данным, 149 граждан России и Украины несут ответственность за поддержку политики, которая якобы подрывает территориальную целостность Украины.

Попавшим в список лицам запрещен въезд в Черногорию, а также ограничено распоряжение имуществом и активами. Известно, что под ограничения попали вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, а также глава Чечни Рамзан Кадыров.

Черногория по указу Евросовета запретила въезд 149 гражданам РФ и Украины

29 мая посол России Сергей Грицай получил протестную ноту от МИД Черногории в связи с депортацией из Москвы члена правящей Демократической партии социалистов Миодрага Вуковича.

#патрушев #кадыров #рогозин
Катерина Тимошенская
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