Стрельба и взрывы раздаются в отеле рядом с международным аэропортом Филиппин
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Москва, 1 июня. Звуки стрельбы и взрывов слышны в районе одного из курортных комплексов в столице Филиппин. Об этом сообщает телеканал CNN Philippines.
По данным телеканала, перестрелка происходит на территории курортного комплекса Resorts World Manila. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и службы безопасности. Кроме того, к курортному комплексу прибывают кареты скорой помощи, а также пожарные и спасательные службы.
Отмечается, что комплекс расположен напротив международного аэропорта Филиппин имени Ниноя Акино. Подробности инцидента уточняются.
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