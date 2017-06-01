Стрельба и взрывы раздаются в отеле рядом с международным аэропортом Филиппин

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Москва, 1 июня. Звуки стрельбы и взрывов слышны в районе одного из курортных комплексов в столице Филиппин. Об этом сообщает телеканал CNN Philippines.

По данным телеканала, перестрелка происходит на территории курортного комплекса Resorts World Manila. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и службы безопасности. Кроме того, к курортному комплексу прибывают кареты скорой помощи, а также пожарные и спасательные службы.

Отмечается, что комплекс расположен напротив международного аэропорта Филиппин имени Ниноя Акино. Подробности инцидента уточняются.