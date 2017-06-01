МИД РФ назвал санкции «константой» американской политики

В Избранное

Скопировать

Москва, 1 июня. Санкции остаются «константой американской политики», а новая администрация Белого дома продолжает множить проблемы в отношения с Россией, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По его словам, на данный момент восстанавливать отношения с США довольно сложно, так как американские партнеры не стремятся исправлять ошибки прошлой администрации.

«Американская сторона вместо того, чтобы разгребать завалы, накопившиеся при администрации Обамы, пошла на шаг, который эти завалы множит», – приводит слова Рябкова телеканал НТВ.

Кроме того, он отметил, что российское руководство разочаровано непоследовательными колебаниями американского внешнеполитического курса в отношениях с Россией.