Россиянам могут запретить проносить в самолеты алкоголь из duty free

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Санкт-Петербург, 1 июня. Россиянам могут запретить проносить в самолеты алкоголь, купленный в зонах duty free. Об этом на полях ПМЭФ-2017 рассказал министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов.

«Деятельность магазинов duty free влияет на финансовую модель самих аэропортов, и инвесторы, вкладываясь в развитие аэропортовой инфраструктуры нашей страны или любой другой, конечно рассчитывают в том числе на доходы от магазинов», — подчеркнул политик в эфире НТВ.

Как ранее сообщало издание URA.RU, в РФ могут ввести запрет на бесплатное распространение алкогольной продукции.