Раздел Сирии руками США: возможный сценарий

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Президент России Владимир Путин высказал опасения по поводу возможного распада Сирии на несколько отдельных государств. Эти опасения разделяет и доктор военных наук, обозреватель «Военно-промышленного Курьера» Константин Сивков, который поделился с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) возможными сценариями разделения страны.

«В зонах деэскалации, которые сейчас планируются, выделяется несколько точек, которые сильно отличаются по характеру. В на северо-западе, доминируют сирийские правительственные силы, и там проблем возникнуть не должно. Но есть зоны на юге, на северо-востоке, на востоке, где, к сожалению, в настоящее время ведутся боевые действия, и там доминируют войска, замкнутые на коалиции, которую возглавляют Соединенные Штаты Америки, то есть силы, враждебные законному правительству Сирии. В одних регионах доминируют курдские повстанцы, в других — Сирийская свободная армия, таким образом, создаются предпосылки к тому, что в результате стабилизации ситуации на этих территориях господствующее положение займут силы, которые не подчиняются Дамаску. И поэтому реально возникает риск того, что Сирия распадется на ряд государств».

Эксперт обратил внимание на то, что такое положение дел не соответствует резолюциям ООН, принимавшимся по Сирии, по которым она должна быть единым государством. Но при существующем положении дел правительство Башара Асада встает перед следующей дилеммой: либо согласиться на распад Сирии, либо продолжать боевые действия по восстановлению единства страны.

Причину возможного распада наш собеседник увидел в действиях американского правительства:

«Роль США в возможном разделении страны очевидна. Начнем с того, что Соединенные Штаты Америки на Ближнем и Среднем Востоке, а также Северной Африке в результате провальных геополитических операций потеряли свое влияние. Исходя из действий Соединенных Штатов Америки, можно выделить две геополитические операции. Афгано-иракская, которая заключалась в том, чтобы с применением грубой военной силы взять под контроль Афганистан и Ирак, чтобы в дальнейшем развернуть боевые действия по захвату полного контроля над нефтяными ресурсами, разгромить Иран и далее разгромить и подчинить себе государства Центрально-азиатского региона с перспективой выхода к границам России. Америка потерпела крах на первом этапе. Вторая геополитическая операция, которая была в значительной степени инициирована США, проходила в рамках «Арабской весны». Там тоже было потеряно управление процессом, в результате чего к власти пришли совершенно другие силы, и Соединенные Штаты потеряли то влияние, которое они оказывали на того же Мубарака, Бен Али и многих других свергнутых лидеров в этом регионе. Саудовская Аравия, хоть и считается союзником США, ведет свою игру и уже давно не прислушивается к мнению Америки в том объеме, в котором хотелось бы американской администрации».

Поэтому, как считает Константин Сивков, Соединенные Штаты Америки могут рассчитывать только на создание практически с нуля марионеточного государства, которое бы полностью от них зависело.