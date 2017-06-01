Сирия: курды пресекли попытку прорыва боевиков ИГ под Раккой

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Дамаск, 1 июня. Курдские бойцы «Сил демократической Сирии» отразили атаку боевиков террористической организации «Исламское государство» под Раккой, сообщили источники в Сирии.

Боевики запрещенного в России «Исламского государства»* (арабское название — ДАИШ) попытались осуществить прорыв на западе от Ракки. Курдам удалось отбить атаку. По последним данным, в ожесточенных боях были ликвидированы 19 экстремистов.

Ранее правительственные войска Сирии захватили в провинции Хомс склады с оружием американского производства, которые контролировали боевики «Исламского государства». Также армия Сирии отбила у боевиков зернохранилище в районе Масканы.

* Организация запрещена на территории РФ.