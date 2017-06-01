Власти Молдавии депортировали сотрудника правительства России

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Кишинев, 1 июня. Власти Молдавии задержали в аэропорту Кишинева и депортировали из страны заместителя руководителя аналитического центра при правительстве России Глеба Покатовича. Об этом сообщает пресс-служба МИД Приднестровской Молдавской республики.

В ведомстве пояснили, что визит Глеба Покатовича был запланирован в рамках межправительственного сотрудничества Приднестровья и России в области финансово-экономического аудита.

«Данный инцидент стал очередным деструктивным проявлением, свидетельствующим об отсутствии реальной готовности молдавской стороны к выстраиванию разумных конструктивных отношений с Приднестровьем», — заявили в МИД ПМР.

Напомним, 29 мая молдавские власти объявили персонами нон грата пятерых сотрудников посольства России в Кишиневе. От посла РФ в Кишиневе Фарита Мухаметшина потребовали, чтобы российские дипломаты покинули Молдавию в течение 72 часов.