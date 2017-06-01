Боевики ИГ угрожают Франции серией терактов

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Париж, 1 июня. Боевики так называемого «Исламского государства»* угрожают организовать новые теракты на территории Франции.

Согласно предварительной информации, террористы якобы планируют использовать грузовики со взрывчаткой.

JUST IN: ISIS has released threats to France promissing to carry out 'wave of attacks' across the country with trucks & car/suicide bombs. pic.twitter.com/1rz4xta9xx — Breaking News (@BreakingNLive) June 1, 2017

Напомним, ранее стало известно о том, что боевики «Исламского государства» (ИГ*, ИГИЛ*, арабское название — ДАИШ, деятельность группировки запрещена в России) взяли на себя ответственность за мощный взрыв в столице Афганистана.

* Организация запрещена на территории РФ.