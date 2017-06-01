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Весь мир
Боевики ИГ угрожают Франции серией терактов

Боевики ИГ угрожают Франции серией терактов

21:08  1 Июня 2017
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Боевики ИГ угрожают Франции серией терактов

Париж, 1 июня. Боевики так называемого «Исламского государства»* угрожают организовать новые теракты на территории Франции.

Согласно предварительной информации, террористы якобы планируют использовать грузовики со взрывчаткой.

Напомним, ранее стало известно о том, что боевики «Исламского государства» (ИГ*, ИГИЛ*, арабское название — ДАИШ, деятельность группировки запрещена в России) взяли на себя ответственность за мощный взрыв в столице Афганистана.

* Организация запрещена на территории РФ.

#игил
Алексей Громов
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