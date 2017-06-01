Украинский адмирал рассказал, когда придет конец флагману ВМС «Гетман Сагайдачный»

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Киев, 1 июня. Срок эксплуатации флагмана ВМС Украины «Гетмана Сагайдачного» истекает в следующем году из-за низкого качества обслуживания, заявил бывший командующий украинским флотом вице-адмирал Сергей Гайдук.

Гайдук отметил, что срок службы «Гетмана Сагайдачного» был сокращен. Срок эксплуатации флагмана завершится в 2018 году.

Гайдук констатировал, это произошло из-за очень низкого качества планового ремонта дизель-генераторов, которые были созданы в России, а обслуживались заводом в Николаеве.

«Из двух заявленных в ремонт корабельных дизель-генераторов один вышел из строя еще на гарантии, — цитирует вице-адмирала издание «Корреспондент». — Причем эту поломку не смогли устранить даже в течение гарантийного срока».

Ранее стало известно, что российская компания «Яндекс» приняла решение закрыть свои офисы в Одессе и Киеве.