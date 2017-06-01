Обвиняемого в покушении на Путина расстреляли в Киеве

В Избранное

Скопировать

Киев, 1 июня. В результате перестрелки в Киеве ранен гражданин России Адам Осмаев, который в 2012 году проходил подозреваемым по делу о подготовке покушения на президента России Владимира Путина. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах Украины.

По словам источника, Осмаев со своей женой Аминой Окуевой прибыл на интервью с журналистом, который якобы представлял французское издание Le Monde. При встрече журналист достал пистолет «Глок» и произвел несколько выстрелов в грудь Осмаеву, после чего Окуева открыла ответный огонь и тяжело ранила киллера. Оба пострадавших были госпитализированы.

В 2012 году Адама Осмаева задержали на Украине по подозрению в причастности к взрыву, который произошел 4 января 2012 года на улице Тираспольской в Одессе. В результате взрыва погиб 26-летний гражданин России Руслан Мадаев, а также пострадал 28-летний гражданин Казахстана Илья Пьянзин. Впоследствии Пьянзин активно сотрудничал со следствием и заявил, что они готовили покушение на Владимира Путина.