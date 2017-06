Вслед за Сирией и Ираком: боевики ИГИЛ пытаются создать «халифат» на Филлипинах

В Избранное

Скопировать

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи The Philippino Front of The Islamic State («Филиппинский фронт «Исламского государства»*), опубликованной информационно-аналитическим ресурсом Katehon.

Президент Филиппин Родриго Дутерте, так же, как и Башар Асад, теперь оказался на передовой линии противостояния международному терроризму.

На прошлой неделе Родриго Дутерте в срочном порядке прервал важный официальный визит в Москве и вернулся в свою страну. Боевые действия в южной части Филиппин вывели страну на международный фронт борьбы с терроризмом. Борьба центральной власти против сепаратистов и исламских групп никогда не заканчивалась.

Тем не менее, это местная, медленно протекающая война, которая не отличается от других. Кроме того, она включает в себя личную месть Дутерте местным торговцам наркотиками, которые сейчас ликвидируются силами безопасности.

Новый фронт «халифата»

Ситуация радикально изменилась. Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ*, ИГИЛ*, арабское — ДАИШ — запрещенная в России) угрожает филиппинской государственности. Аналогичная ситуация произошла в Ираке и Сирии.

Повстанческая группировка «Маут» («Исламское государство Южных Филиппин») борется на стороне ИГИЛ в регионе. Она состоит из различных международных террористических групп из Юго-Восточной Азии и арабских стран.

Боевики из радикальной исламской группировки «Абу-Сайяф» присягнули на верность ИГИЛ. «Абу-Сайяф» ведет борьбу против центрального правительства и конкурирующих сепаратистских движений с 1991 года. Группировка участвовала в похищении людей для получения выкупа. Также ее боевики вовлечены в наркоторговлю. И понятно, почему для них президент Дутерте стал «врагом номер один».

Очевидно, что Филиппины станут самой горячей точки Юго-Восточной Азии, пока ИГИЛ не соберет воедино свои силы, чтобы взорвать регион, как, например, это произошло в Индонезии, где террористы провели несколько серьезных терактов в Джакарте в январе прошлого года. В Индонезии сейчас есть десятки радикальных исламских группировок, которые дали клятву верности ИГИЛ.

Битва за Марави

23 мая президент Родриго Дутерте объявил военное положение на острове Минданао на 60 дней. Правительственным войскам под командованием генерал-майора Эдуардо Ано было приказано «очистить» мусульманский город Марави, население которого составляет 200 тыс. человек. По данным разведки, там сейчас находятся лидеры «Маут» и «Абу-Сайяф». Количество боевиков в городе и его окрестностях составляло около 500 тысяч.

США объявили награду в пять миллионов долларов за голову лидера «Абу-Сайяф» Иснилона Хапилона. Военное командование подтверждает, что Хапилон встречался с лидерами ИГИЛ из Малайзии и Индонезии, чтобы обсудить перспективы развертывания крупномасштабного фронта «халифата» на Филиппинских островах.

Противостояние силовиков и террористов превратилось в уличные бои с тяжелой броней. Большинство местных жителей убежали в близлежащий город Илиган, который был заблокирован силами безопасности, чтобы боевики не смогли попасть в него.

Самолеты и вертолеты ВВС Филиппин присоединились к атаке на город. Погибло более ста человек, среди них 20 граждан Филиппин. Силы безопасности Филиппин подтвердили гибель 11 солдат и четырех полицейских.

Официальный представитель Филиппинских вооруженных сил генерал Реституто Падилья подтверждает, что неважно, что говорят в СМИ и социальных медиа, военные силы контролируют почти весь город Марави, за исключением «некоторых областей», и выталкивают повстанцев из местных деревень.

Что дальше?

Филиппины — католическая страна, только 5% населения — мусульмане-сунниты. Эта группа принадлежит нации моро, которые в основном живут на юге и юго-западе Минданао. Закон 1989 года позволил создать автономный мусульманский район, который был включен в состав Филиппин.

Сепаратисты-моро боролись против Манилы с 1970 года. Здесь действуют Фронт Национального освобождения Моро (ФНОМ), Исламский фронт освобождения Моро (ИФОМ) и несколько других военных сепаратистских групп. Кроме того, «Абу-Сайяф» отделилась от ФНОМ в 1991 году.

Центральному правительству не удалось достичь договоренности с моро, несмотря на то, что попытки предпринимались несколько раз. Однако их активность снизилась, когда в 2011 году правительство подписало с ИФОМ временное мирное соглашение.

Филиппинское правительство не допускает таких групп, как «Маут» и «Абу-Сайяф» и борется с ними. Небольшая группа «Ансар Аль-Хилафа», подчиненная ИГИЛ, была полностью уничтожена и больше не существует, по словам военных чиновников.

Президент Дутерте призвал представителей всех военных сил «непримиримой оппозиции» бороться с ИГИЛ на Филиппинских островах и предложил создать новое народное ополчение с такой же финансовой поддержкой, как и у регулярной армии.

«Вы будете служить так же, как и наши солдаты, и будете иметь такую же зарплату и социальное обеспечение. Мы будем строить дома для ваших семей в ваших родных городах», — пообещал он.

Дутерте четко понимает, что, несмотря на победные заявления, без поддержки моро будет трудно победить исламистов, особенно учитывая зоны военных действий (горы и джунгли), и что большинство мусульман поддерживают моро. События в Марави показали, что «Маут» и «Абу-Сайяф» чувствуют себя там очень комфортно. С другой стороны, для лидеров оппозиции нет никакой выгоды в создании нового «халифата» на своей территории.

Если Дутерте не сможет договориться с ними, страна может столкнуться с тяжелой, длительной войной, так как у ИГИЛ не будет проблем с поиском новых бойцов в этом регионе.

* Организация запрещена на территории РФ.