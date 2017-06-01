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Весь мир
Ватикан заволокло черным дымом, очевидцы сообщают о масштабном пожаре

Ватикан заволокло черным дымом, очевидцы сообщают о масштабном пожаре

20:53  1 Июня 2017
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Жители Рима рассказали о пожаре в Ватикане

Рим, 1 июня. Жители итальянской столицы сообщили о пожаре в Ватикане.

Очевидцы инцидента увидели поднимавшийся над городом-государством черный дым. Согласно предварительной информации, в одном из гаражей, который расположен рядом с Ватиканом, якобы загорелся автомобиль.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп провел переговоры с Папой Римским Франциском.

#ватикан
Алексей Громов
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