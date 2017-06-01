Ватикан заволокло черным дымом, очевидцы сообщают о масштабном пожаре

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Рим, 1 июня. Жители итальянской столицы сообщили о пожаре в Ватикане.

Очевидцы инцидента увидели поднимавшийся над городом-государством черный дым. Согласно предварительной информации, в одном из гаражей, который расположен рядом с Ватиканом, якобы загорелся автомобиль.

SecureAmerica: RT MountainButorac: And I just heard an explosion. Fire at the Vatican? pic.twitter.com/UUjP0bcp3V — ????Deplorable MrsK (@MrsESK) June 1, 2017

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп провел переговоры с Папой Римским Франциском.