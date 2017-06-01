Власти Тульской области на ПМЭФ подписали контракт о строительстве солевого завода

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Санкт-Петербург, 1 июня. Власти Тульской области на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о строительстве завода по производству соли, сообщил губернатор региона Алексей Дюмин.

На ПМЭФ власти Тульской области договорились о строительстве соляного завода. С появлением этого предприятия в регионе будет создано 150 дополнительных рабочих мест. Дюмин подчеркнул, что тульские власти делают акцент на привлечении инвесторов в сфере химической промышленности и металлургии, передает «Подмосковье 360».

Ранее на ПМЭФ стало известно, что киностудия «Союзмультфильм» и производящая продукцию «Простоквашино» компания Danone заключили контракты на 500 миллионов рублей.