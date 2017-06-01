Экс-охранник «Освенцима», причастный к гибели 170 тысяч человек, умер в Германии

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Москва, 1 июня. Бывший охранник нацистского концлагеря «Освенцим» Райнхольд Ханнинг, которого судили за причастность к убийству 170 тысяч человек, скончался в возрасте 95 лет в Германии. Об этом сообщил его адвокат Андреас Шармер.

По словам адвоката, Ханнинг умер 30 мая, однако причину его смерти Шармер не назвал. Райнхольд Ханнинг состоял в рядах СС с 18 лет, а с января 1942 по июнь 1944 года служил охранником в нацистском концлагере в «Освенцим». В 2016 году Ханнинга признали виновным в соучастии в убийстве более 170 тысяч человек и приговорили к пяти годам лишения свободы.