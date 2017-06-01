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Политика
Путин поставил перед РФ задачу обогнать показатели мировой экономики

Путин поставил перед РФ задачу обогнать показатели мировой экономики

22:00  1 Июня 2017
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Путин поставил перед РФ задачу обогнать показатели мировой экономики

Санкт-Петербург, 1 июня. Темпы роста российской экономики должны превышать мировые показатели, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с членами международного экспертного совета РФПИ и иностранными инвесторами в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Мы ставим перед собой задачу: на рубеже 19–20-х годов темпы роста отечественной экономики должны превышать мировые, — констатировал российский лидер. — Для этого сейчас принципиально важно обеспечить приток капиталов в российскую экономику».

Путин поставил перед РФ задачу обогнать показатели мировой экономики

Ранее Путин обратил внимание, что власти России ожидают инфляцию в стране по итогам года ниже целевого показателя в 4%.

#путин #пмэф
Катерина Тимошенская
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