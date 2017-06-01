Путин поставил перед РФ задачу обогнать показатели мировой экономики

В Избранное

Скопировать

Санкт-Петербург, 1 июня. Темпы роста российской экономики должны превышать мировые показатели, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с членами международного экспертного совета РФПИ и иностранными инвесторами в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Мы ставим перед собой задачу: на рубеже 19–20-х годов темпы роста отечественной экономики должны превышать мировые, — констатировал российский лидер. — Для этого сейчас принципиально важно обеспечить приток капиталов в российскую экономику».

Ранее Путин обратил внимание, что власти России ожидают инфляцию в стране по итогам года ниже целевого показателя в 4%.