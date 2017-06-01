Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
Ученые в третий раз зафиксировали гравитационные волны от слияния черных дыр

Ученые в третий раз зафиксировали гравитационные волны от слияния черных дыр

20:27  1 Июня 2017
215

Ученые в третий раз зафиксировали гравитационные волны от слияния черных дыр

Вашингтон, 1 июня. Американские специалисты в третий раз в истории смогли зафиксировать искривление пространства-времени, которое вызвано слиянием двух черных дыр. Об этом рассказали официальные представители Массачусетского технологического института.

Речь идет о дырах, которые находятся в трех миллиардах световых лет от планеты Земля. Как передает телеканал «360», образовавшийся космический эффект оказался в 49 раз тяжелее Солнца.

Напомним, ранее стало известно о том, что японские астрономы обнаружили блуждающую черную дыру.

#черная дыра
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть