Ученые в третий раз зафиксировали гравитационные волны от слияния черных дыр

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Вашингтон, 1 июня. Американские специалисты в третий раз в истории смогли зафиксировать искривление пространства-времени, которое вызвано слиянием двух черных дыр. Об этом рассказали официальные представители Массачусетского технологического института.

Речь идет о дырах, которые находятся в трех миллиардах световых лет от планеты Земля. Как передает телеканал «360», образовавшийся космический эффект оказался в 49 раз тяжелее Солнца.

Напомним, ранее стало известно о том, что японские астрономы обнаружили блуждающую черную дыру.